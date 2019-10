Lübeck (ots) – Am vergangenen Wochenende sind in Lübeck Buntekuh 16 Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller von unbekannten Tätern beschädigt worden. Die Beamten der Polizeistation Buntekuh ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und suchen Zeugen. Am Freitagabend (18.10.2019) wurden Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck gegen 23.30 Uhr in den Schaluppenweg alarmiert, weil dort ein oder mehrere Täter acht geparkte Fahrzeuge unterschiedlichster Fabrikate beschädigt hatten. Die Unbekannten zerkratzen offenbar mit einem spitzen Gegenstand den Lack und in einem Fall die Heckscheibe der PKW. Bis Montag (21.10.2019) wurden insgesamt 16 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung an PKW im Schaluppenweg aufgenommen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizeistation Buntekuh Zeugen, die am Freitagabend und in den Abendstunden des vergangenen Wochenendes verdächtige Personen im Schaluppenweg beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0451/ 31701000 entgegengenommen.

Quelle: presseportal.de