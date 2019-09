Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Das Amtsgericht Lübeck hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und des Haftgrundes der Fluchtgefahr gegen den 20-jährigen erlassen. Der Beschuldigte hat sich vor der Haftrichterin nicht zu dem Tatvorwurf eingelassen. Er ist zunächst in die Justizvollzugsanstalt Lübeck verbracht worden. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck (Mordkommission) geführt. Nachfragen zu dieser Medieninformation sind zu richten an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck. Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Quelle: presseportal.de