Lübeck (ots) – Gemeinsame Medienmitteilung der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Am heutigen Montagmorgen (02.09.) kam es gegen 04:30 Uhr in einer Tankstelle im Lübecker Stadtteil Buntekuh zu einem polizeilichen Einsatz. Ein 20-jähriger Mann konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck ermitteln. Weiteres kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden. Es wird nicht vor dem morgigen Dienstag (03.09.) nachberichtet. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Quelle: presseportal.de