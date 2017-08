Lübeck (ots) – Am späten Sonnabendnachmittag (19. August 2017) entblößte sich in einem Lübecker Kleingartengelände ein unbekannter Mann vor spielenden Kindern und versuchte daraufhin ein 8-jähriges Mädchen wegzutragen. Durch lautstarke Hilfeschreie des Mädchens misslang der Versuch – der Tatverdächtige konnte flüchten. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts von Sexualstraftaten zum Nachteil der Kinder aufgenommen. Gegen 17.45 Uhr hielt sich ein 8-jähriges Mädchen gemeinsam mit zwei Spielkameraden in einem Kleingartenlände in Lübeck Buntekuh auf. Beim Spielen auf den dortigen Verbindungswegen nahe der Ziegelstraße näherte sich ihnen plötzlich ein Mann. Dieser entblößte seinen Körper und zeigte den Kindern sein Genital. Im weiteren Verlauf soll er das 8-jährige Mädchen gepackt, hochgehoben und anschließend versucht haben, mit diesem wegzulaufen. Das Mädchen und ihre Spielkameraden schrien daraufhin lautstark um Hilfe. Die Eltern der Spielgefährten, die sich zu diesem Zeitpunkt in einer Parzelle in unmittelbarer Nähe aufhielten, wurden auf die Situation aufmerksam. Sie und weitere Parzellenbewohner liefen dem Mann hinterher. Dieser ließ daraufhin die 8-Jährige auf den Boden fallen und flüchtete. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachtsvon Sexualstraftaten zum Nachteil der Kinder, Freiheitsberaubung und Körperverletzung. In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht. Der Beschreibung nach soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 180cm bis 185cm großen Mann im Alter von 30-35 Jahren handeln. Er soll kurze, dunkelblonde Haare und ein westeuropäisches Erscheinungsbild haben. Zur Tatzeit soll der Mann mit einem kurzen, dunklen T-Shirt sowie einer dunklen Jeans bekleidet gewesen sein. Auf dem Rücken soll er einen dunklen Rucksack getragen haben. Sachdienliche Zeugenhinweise zu der gesuchten Person nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de