Lübeck (ots) – Gestern Nachmittag (20.03.2019) ist es in Lübeck Buntekuh zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Lübecker mit seinem VW Golf auf der Moislinger Allee aus dem Buntekuhweg kommend in Richtung Fackenburger Allee, als er in Höhe eines Einkaufsmarktes verkehrsbedingt halten musste. Ein dahinter fahrender 35-jähriger Lübecker konnte aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Ford Mondeo nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW Golf auf. Bei dem Aufprall wurde der 44-Jährige Lübecker leicht verletzt, musste allerdings nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

