Lübeck (ots) – Am Freitagvormittag (08.03.2019) kam es in der Moislinger Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Auf dem Beifahrersitz eines beteiligten Pkws befand sich ein Säugling. Er blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Eine 44-jährige Frau aus Wismar wollte mit ihrem Peugeot in der Moislinger Allee auf der Fahrbahn wenden. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein sieben Wochen alter Säugling in seiner Babyschale. Ein 58-jähriger Lübecker, der mit seinem Lieferwagen hinter ihr fuhr, bemerkte das Wendemanöver zu spät und es kam zum Unfall. Dabei kollidierte die Front des Lieferwagens mit der Fahrerseite des Peugeot. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihr Baby blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wird aber vorsorglich in einem Lübecker Krankenhaus untersucht. Einer der Mitfahrer in dem Lieferwagen wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Da zudem noch Betriebsstoffe ausgelaufen sind, musste die Moislinger Allee zwischen Pinassenweg und Moislinger Baum für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de