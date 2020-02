Lübeck (ots) – In der Montagnacht ( 24.02.2020 auf 25.02.2020 ) kam es in Lübeck, in der Schwertfegerstraße, zu einem Diebstahl von zwei Booten samt entsprechenden Trailern. Die Boote mit Trailern wurden am nächsten Morgen auf dem Parkplatz des Kleingartenvereines „Lübschenfeld“ wieder aufgefunden, jedoch wurden beide Außenbordmotoren entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Im Zeitraum von Montag, 19.00 Uhr bis Dienstag, 09.30 Uhr, ( 24.02.2020 – 25.02.2020 ) entwendeten unbekannte Täter zwei Boote samt entsprechenden Trailern von einem Firmengelände in der Schwertfegerstraße . Am nächsten Morgen konnten die beiden Trailer dann mit den Booten auf dem Parkplatz des Kleingartenvereines „Lübschenfeld“ wieder aufgefunden wurden, jedoch mussten die eingesetzten Beamten vor Ort feststellen, dass die Außenbordmotoren der beiden Boote entwendet wurden. Nach bisherigen Ermittlungen wurden diese mittels eines Winkelschleifers vom jeweiligen Boot abgetrennt. Beide Außenbordmotoren vom Hersteller „Mercury“, Typ „F 30 ELPT“ und „F 60 ELPT“ haben einen Gesamtwert von ca. 17000 Euro. Das Wasserschutzpolizeirevier Lübeck ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die eventuell Angaben zu den beiden entwendeten Motoren, oder Angaben zum Transport der Trailer vom Parkplatz in der Schwertfegerstraße zum Parkplatz des Kleingartenvereines „Lübschenfeld“ machen können, sich unter der Telefonnummer 04502/862830 zu melden.

Quelle: presseportal.de