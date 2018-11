Lübeck (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (29.11.2018) in Lübeck Buntekuh ist ein Mann leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach missachtete die Unfallverursacherin die Vorfahrt. Gegen 20.00 Uhr wurden Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person in der Lohgerberstraße alarmiert. Nach derzeitigem Sachstand wollte dort eine 38-jährige Lübeckerin mit ihren VW Polo vom Parkplatz eines Sportfachgeschäftes nach rechts in Richtung des Padelügger Wegs abbiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines von links auf der Lohgerberstraße herannahenden VW Passats. In der Folge prallten die Fahrzeuge zusammen. Der 36-jährige Beifahrer im Passat musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, die Fahrerin des Polos und der 54- jährige Fahrer des Passats blieben nach jetzigen Erkenntnissen unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 16.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zu besonderen Verkehrsbehinderungen kam es während der Sachverhaltsaufnahme und Bergungsmaßnahmen nicht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden beim 2. Polizeirevier Lübeck geführt.

Quelle: presseportal.de