Lübeck (ots) – Freitagmittag (24. November 2017) ereignete sich auf der Autobahn 226 in Höhe Lübeck Dänischburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach fuhr die Unfallverursacherin im Baustellenbereich auf einen vor ihr im stockenden Verkehr stehenden LKW auf. Um 12.30 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem grünen Seat Ibiza die Autobahn 226 von Travemünde kommend in Richtung Bad Schwartau. Im Baustellenbereich, kurz vor der Anschlussstelle Lübeck Dänischburg, stockte zu diesem Zeitpunkt der Verkehr. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Lübeckerin im weiteren Verlauf nahezu ungebremst auf einen am Stauende auf der rechten Fahrspur stehenden LKW auf. Ein vorheriges versuchtes Ausweichmanöver schlug fehl. Bedingt durch den Aufprall wurde der Seat Ibiza stark beschädigt, die 27-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Zur weiteren Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Sachstand besteht jedoch keine Lebensgefahr. Ein sich im Fahrzeug befindlicher Hund blieb unverletzt. An dem Seat Ibiza entstand nach bisheriger Einschätzung wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Den derzeitigen Ermittlungen nach erlitt der 52-jährige Fahrer des LKW’s keine Verletzungen. Sein 7,5 Tonner der Marke Daimler wurde jedoch im Heckbereich stark beschädigt. Auch hier wird der Schaden auf circa 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und im Zuge der Bergungsarbeiten leiteten die Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 14.00 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Süden wieder frei.

Quelle: presseportal.de