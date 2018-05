Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagmorgen (18.05.) kontrollierten fünf Beamte des 3. Polizeireviers in der Brandenbaumer Landstraße mit dem Schwerpunkten Gurt und verbotswidrige Handynutzungen. In zwei Stunden wurden 16 verbotswidrige Handynutzungen und zwei Gurtverstöße festgestellt. Selbst ein Rollerfahrer nutzte das Mobiltelefon während der Fahrt. Die Nummer 1 unter den Top 10 der Ausreden: Es handelt sich nicht um ein Handy, sondern um die Packung der „Black-edition“ eines Papiertaschentuchherstellers.

