Lübeck (ots) – Am 21. Januar 2017 fand in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.15 Uhr in der Lübecker Innenstadt eine Demonstration unter dem Motto „Solidarisch gegen den Hass“ statt. Aus polizeilicher Sicht war es eine friedliche und störungsfreie Veranstaltung mit etwa 580 Teilnehmern.

