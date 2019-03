Lübeck (ots) – In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar wurden in der Lübecker Innenstadt insgesamt sieben gusseiserne Absperrpfosten/ -poller entwendet. Die Tat wurde erst jetzt bei der Polizei angezeigt. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Poller geben können. Die sieben gusseisernen Pfosten waren im Bereich des Schrangens an den Zufahrten zum Winterwald am Abend des 25. Februar abgebaut und abgelegt worden. Am 26. Februar stellte der Geschädigte den Diebstahl der ca. 80cm hohen Pfosten fest. Es werden Zeugen gesucht, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schrangens beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib der Pfosten machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer unter 0451/ 1310 entgegen.

Quelle: presseportal.de