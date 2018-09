Lübeck (ots) – In einem Zeugenaufruf am 18. September 2018 wurde nach der Eigentümerin eines aufgefundenen Rucksackes gesucht. Am Folgetag wurde Sie von einer Freundin auf diesen Presseartikel hingewiesen und erkannte ihn samt Inhalt wieder. Sie suchte daraufhin das 1. Polizeirevier Lübeck auf und erkannte ihren Rucksack wieder und konnte diesen gleich wieder mit nach Hause nehmen. Er war zuvor aus ihrem Fahrzeug in der Aegidienstraße entwendet worden. Wir bedanken uns für die Mithilfe in diesem Fall.

Quelle: presseportal.de