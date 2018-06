Lübeck (ots) – Am vergangenen Samstag (09.06.) parkte/hielt in Höhe des Lübecker Stadttheaters in der Beckergrube kurz vor 23:30 Uhr ein schwarzer Audi am rechten Fahrbahnrand. Ein 18-jähriger Lübecker fuhr mit seinem Fahrrad die Beckergrube hinunter und unmittelbar bevor der Radler den Audi erreicht hatte, wurde die Fahrertür geöffnet, so dass der Fahrradfahrer nicht mehr bremsen und ausweichen konnte und es zum Unfall kam. Der Pkw-Fahrer fuhr umgehend los und flüchtete von der Unfallstelle. Der junge Mann erlitt diverse Abschürfung. Eine sofortige ärztliche Versorgung lehnte er. Der flüchtige schwarze Audi soll laut Kennzeichen aus Lübeck kommen. Weitere Fragmente sind nicht bekannt. Der Ermittler des 1. Polizeireviers sucht Zeugen, die Angaben zum vollständigen Kennzeichen des flüchtigen Audis oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 0451-1310 erbeten.

Quelle: presseportal.de