Lübeck (ots) – In der Nacht von Mittwoch (12.10.) auf Donnerstag wurden von mindestens sechs parkenden Fahrzeugen in der Depenau Außenspiegel abgetreten bzw. beschädigt. Überwiegend handelt es sich dabei um die Spiegel der Beifahrerseite – also der Seite zum dort verlaufenden Fußweg. Der Sachschaden ist nicht unerheblich. Die Ermittler des 1. Polizeireviers bitten dringend um Hinweise unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de