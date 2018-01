Lübeck (ots) – Am Montagvormittag (22.01.2018) beschlagnahmte eine Fußstreife der Polizei Hehlerware in der Lübecker Innenstadt, nachdem ein Mann schon beim Betreten eines Kaufhauses den Diebstahlalarm ausgelöst hatte. Gegen 11:30 Uhr befand sich eine zivile Fußstreife des 1. Polizeireviers Lübeck in den Räumlichkeiten eines großen Kaufhauses in der Breiten Straße, Lübeck, als ein Mann durch einen der Eingänge das Geschäft betrat. In diesem Moment löste eine Alarmanlage aus, sodass der 37-Jährige von dem Polizeibeamten angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass er Kosmetika mit sich führte, die mit Diebstahlsicherungsetiketten versehen waren. Da die Gegenstände offenbar aus einem vorherigen Diebstahl stammten, wurden sie beschlagnahmt. Gegen den Lübecker, der bereits mehrfach mit ähnlichen Delikten aufgefallen ist, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Die Ermittlungen führt das 1. Polizeirevier Lübeck.

Quelle: presseportal.de