POL-HL: HL-Innenstadt / Drei beschädigte Schaufensterscheiben

Lübeck (ots) – In den Nächten des vergangenen Wochenendes wurden drei Schaufensterscheiben in der Lübecker Innenstadt eingeworfen bzw. beschädigt. Betroffen sind die Scheiben eines Fast-Food-Restaurants in der Breiten Straße, eines Reisebüro in der Glockengießerstraße und der Geschäftsstelle des SPD-Kreisverbandes in Lübeck. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Durch eine Nachbarin in der Großen Burgstraße wurde gegen 02.20 Uhr am Samstagmorgen (11.02.) beobachtet, wie ein Mann mit einem Stein die Scheibe der SPD-Geschäftsstelle einwarf. Anschließend flüchtete der Mann, welcher mit einer dunklen Sweatshirt Jacke mit Kapuze bekleidet, in Richtung Burgtor. Hier wurde zwar später ein Mann von Beamten des 3. Polizeirevier kontrolliert – ein Tatverdacht ist nicht gegeben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ebenfalls eine Scheibe eines Reisebüros in der Glockengießerstraße beschädigt, in der Folgenacht dann eine Scheibe eines Fast-Food-Restaurants. Die Taten wurden jeweils am Tage festgestellt. Die Ermittler des 1. Polizeireviers sehen einen möglichen Zusammenhang bei diesen Sachbeschädigungen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0451-1310.

