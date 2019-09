Ministerium: Kennzeichnungspflicht für Polizisten bewährt Aus Sicht des Brandenburger Innenministeriums gibt es keinen Grund, die Kennzeichnungspflicht für Polizisten zu ändern. Die 2013 in Kraft getretene Regelung sei seit vielen Jahren gelebte Praxis im Land, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch auf Anfrage. Am Donnerstag entscheidet das

Tic Tac Toe plant Comeback für 2020 Die frühere Mädchenband Tic Tac Toe ("Ich find dich scheiße") will 2020 auf die Bühne zurückkehren. Derzeit werde am Tourplan gearbeitet, sagte ein Sprecher des Tourveranstalters MPM Music aus Timmendorfer Strand bei Lübeck am Mittwoch. Ein genaues Datum für das Comeback steht nach Angaben von MPM n

Auto geklaut und in Oder versenkt Die Polizei hat in Frankfurt (Oder) ein gestohlenes Auto in der Oder gefunden. Der Wagen war zuvor in einem Autohaus in Frankfurt (Oder) gestohlen worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Zeugin meldete der Polizei demnach am Morgen das Auto, das aus der Oder ragte. Die Kennzeichen waren

Autofahrerin hupt Radfahrer an, Radfahrer zersticht Reifen Ein Fahrradfahrer hat sich in Cottbus an einer Autofahrerin gerächt, die ihn angehupt hat. Der Mann versuchte am Dienstagabend, mit einem Messer die Seitenscheibe des Autos zu zerschlagen und zerstach - als das nicht gelang - einen Reifen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Davor soll die Autofa

Trio schlägt auf Passanten ein und klaut Handy Drei Unbekannte haben in Prenzlau (Uckermark) zwei Männer geschlagen und beraubt. Das Trio sprach den 19- und den 21-Jährigen am Dienstagabend an. Einer der Täter soll auf den jüngeren Mann eingeschlagen haben, der dann flüchtete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als sein Begleiter die Polizei

Mutmaßlicher Schleuser auf Autobahn gestoppt Die Bundespolizei hat auf der Autobahn 15 an der Anschlussstelle Klein Bademeusel (Spree-Neiße) mutmaßlich die illegale Einschleusung von vier Menschen verhindert. Nach einem Tipp vom polnischen Grenzschutz hielten die Beamten am Dienstagnachmittag das Auto eines 39-jährigen Fahrers an, wie die Poli

Lage an Spree und Schwarzer Elster angespannt: Zu trocken Cottbus (dpa/bb)- Trotz herbstlicher Temperaturen bleibt die Lage an den Flüssen Spree und Schwarze Elster weiter kritisch. Zu dieser Einschätzung kommt die länderübergreifende Arbeitsgruppe "Extremsituation", die alle zwei Wochen tagt. Die Fachleute für die Wasserbewirtschaftung berieten am Mittwoc

Insgesamt vier Preisträger: Greta Thunberg erhält den Alternativen Nobelpreis Stockholm (dpa) - Eigentlich ist Greta Thunberg gerade bei den Vereinten Nationen in New York dabei, den Toppolitikern der Erde die Leviten zu lesen. Doch auch in ihrer schwedischen Heimat hat man die Klimaaktivistin nicht vergessen. Die 16-Jährige wird in diesem Jahr neben drei weiteren Preisträger

Bisher über 2000 Anträge: Mehr Geld für Missbrauchsopfer? Katholische Bischöfe beraten Fulda (dpa) - Nach jahrelangem Ringen um höhere Entschädigungen können Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche auf deutlich mehr Geld hoffen. Nachdem die Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch" zwei Modelle bei der laufenden Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK