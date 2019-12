Lübeck (ots) – Es begab sich…… An einem Stand des Lübecker Weihnachtsmarktes mit Spielzeug kaufte ein älterer Herr in Begleitung seiner Ehefrau einen Weihnachtsstern. Beide stammen aus Belgien und sind zu Besuch in der Hansestadt. Sein Portmonee steckte er versehentlich neben die Jackentasche, so dass es zu Boden fiel. Dieses bemerkte er jedoch nicht. Ein junges Pärchen mit Säugling im Kinderwagen bemerkte die Geldbörse und hob es auf. Nachdem die Frau einen kurzen Blick auf den Inhalt geworfen hatte, stellte sie fest, dass sich darin Bargeld und wichtige Dokumente befanden. Zur Sicherheit steckte die junge Mutter es unter das Kopfteil des Kindes im Kinderwagen. Im vorweihnachtlichen Gedränge traf die Frau kurz darauf eine Weihnachtstreife der Polizei an und übergab den Beamten die Fundsache. Durch die Beamten konnte über einige Umwege die zuständige Polizei in Belgien informiert werden. Die dortige Dienststelle ermittelte die Mobilnummer des älteren Herrn, so dass dieser von dem glücklichen Fund Kenntnis erhielt. Bei der Abholung seines Portmonees am nächsten Morgen erzählten seine Frau und er, zudem, dass sie am Abend mit diesem gekauften Weihnachtsstern ein Konzert in einer Innenstadtkirche besucht hätten. Den ganzen Abend habe die Ehefrau auf den Stern aufgepasst, ihn zuletzt jedoch liegen gelassen. Im Nachhinein haben sie jedoch auch diesen zurückerhalten. Für die beiden eine spezielle Weihnachtsgeschichte, die sie fortwährend mit dem Stern in Verbindung bringen werden. Aus diesem Grunde möchte sich das Ehepaar gerne bei der jungen Familie bedanken und bittet diese sich bei der Polizei zu melden. Hier möchten wir helfen. Das beschriebene Paar möge sich bitte unter der 0451-1310 beim 1. Polizeirevier melden.

Quelle: presseportal.de