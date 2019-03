Lübeck (ots) – Unter dem Motto „Fridays für future“ nahmen am Freitagmittag (15. März 2019) in Lübeck circa 2000 Schüler, Eltern und Kinder an einer angemeldeten Demonstration teil. Der Aufzug durch die Lübecker Innenstadt verlief friedlich. Gegen 14.00 Uhr wurde die Demonstration mit einer Abschlusskundgebung in der Willy-Brandt-Allee beendet. An dem Aufzug nahmen auch Mitglieder einer großen Umweltorganisation teil. Im Zuge der Demonstration kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Lübecker Innenstadt. Auch in Eutin versammelten sich unter demselben Motto circa 600 Personen. Die gesamte Demonstration verlief störungsfrei und wurde nach einer Abschlusskundgebung gegen 12.30 Uhr auf dem Markplatz beendet.

Quelle: presseportal.de