Lübeck (ots) – Am Freitagmorgen (29.09.2017) stießen in der Lübecker Wallstraße zwei Fahrzeuge zusammen. Eine Frau wurde dabei verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 08.10 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit verletzter Person in der Wallstraße in Lübeck gemeldet. Als die alarmierten Beamten des 1. Polizeireviers an der Unfallstelle eintrafen, versorgten Sanitäter bereits eine 42-jährige Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Lübeckerin mit ihrem weißen Renault Twingo die Wallstraße in Richtung Possehlstraße. Kurz vor dem Einmündungsbereich der Possehlstraße soll die Frau ihren Renault plötzlich auf der Fahrbahn gewendet haben. Ein hinter ihr fahrender 53-jähriger Lübecker konnte aufgrund ihres Fahrverhaltens nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass sein silberner Ford Fusion im nächsten Moment gegen die Fahrerseite des Renaults prallte. Aufgrund ihrer durch den Aufprall bedingten Verletzungen musste die offensichtliche Unfallverursacherin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 53-jährige Fahrer des Fords blieb bislang unverletzt. Sowohl der Ford als auch der neuwertige Renault waren beschädig und nicht mehr fahrbereit – beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten musste der Bereich um die Unfallstelle für circa 30 Minuten gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: presseportal.de