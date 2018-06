Lübeck (ots) – Die angekündigten Kontrollen im Bereich des Krähenteiches wurden am Freitagnachmittag (01.06.) mit 16 Polizeibeamtinnen und -beamte und drei Diensthunden fortgesetzt. Insgesamt wurden 32 Personen überprüft. Diverses Diebesgut (Bekleidungsgegenstände, elektrische Zahnbürste) konnte sichergestellt werden. 43 sogenannte Konsumeinheiten Heroin und Kokain sowie 18 Tütchen Marihuana, einen Schlagstock und ein Messer konnten die Beamten auffinden. Zwei Männer (26/23) wollten den erteilten Platzverweisen nicht folgen – sie wurden zur weiteren Störungsbeseitigung ins Gewahrsam gefahren. Ein 28-jähriger fiel auf, indem er mehrfach über den Platz lief, obwohl die Beamten bis zum Ende der Kontrolle einen Ortswechsel untersagt hatten. Zudem fing er eine hitzige Auseinandersetzung mit einem 41-jährigen, welcher sich ebenfalls auf dem Platz aufhielt, an. Ein Diensthundeführer forderte den 28-jährigen auf, stehen zu bleiben und die verbalen Auseinandersetzungen zu beenden. Diesem kam er nicht nach sondern ging direkt auf den Diensthund und den Beamten zu. Trotz erneuter Aufforderung ging er weiter auf den Hund zu, welcher letztendlich dem Mann in den Bauchbereich biss. Eine ambulante Behandlung erfolgte im Anschluss.

Quelle: presseportal.de