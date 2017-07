Lübeck (ots) – Am 26. Mai 2017 entdeckten Polizeibeamte in der Lübecker Innenstadt unter anderem eine silberfarbene Geldkassette und Bögen zum Rollen von Geldmünzen. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Gegenstände bisweilen noch keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Freitag (26.05.2017, 00:45 Uhr) fanden Polizeibeamte in der Breiten Straße eine silberfarbene Geldkassette, diverse Bögen zum Rollen von Geldmünzen sowie eine rot-schwarze Arbeitsjacke mit der Aufschrift „Guder Strahltechnik“. Vor dem Hintergrund angestellter Ermittlungen konnten diese Gegenstände bisher keiner Straftat oder Person zugeordnet werden. Auch über das Unternehmen Guder konnte nicht ermittelt werden, an wen die Jacke ausgegeben worden war. Die Polizei sucht die rechtmäßigen Besitzer der Gegenstände. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0451/ 1310 entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de