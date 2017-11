Lübeck (ots) – Am Montagabend (27.11.2017) wurde einer 42-jährigen Frau in der Straße Mühlenbrücke die Handtasche entrissen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Lübeckerin war gegen 18.30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von der Arbeit und ging die Straße Mühlenbrücke in Richtung Wallstraße entlang. Plötzlich näherte sich ein Mann von hinten und entriss ihr die Handtasche. Der unbekannte Mann flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Krähenteich. Laut Beschreibung der Geschädigten soll der Mann circa 25 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,75 m groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Insgesamt habe er ein ungepflegtes Aussehen gehabt. Die Handtasche wurde später durch einen Passanten in der Straße An der Mauer gefunden und den eingesetzten Beamten des 1. Polizeireviers übergeben. Bargeld und Wertgegenstände befanden sich nicht mehr in der Tasche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die gegen 18:30 Uhr im Bereich Mühlenbrücke, An der Mauer und rund um den Krähenteich etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 0451-1310 zu melden.

Quelle: presseportal.de