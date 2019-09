Lübeck (ots) – Am Donnerstag (12.09.2019) haben Beamte des 1. Polizeireviers Verkehrskontrollen am Koberg in der Lübecker Innenstadt durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Überprüfung der Gurtpflicht und der Handynutzung am Steuer. Donnerstagvormittag und am Nachmittag kontrollierten Beamte des Bezirksdienstes des 1. Polizeireviers im Bereich des Kobergs und der Großen Burgstraße diverse PKW- und Radfahrer. Dabei stellten die Ordnungshüter mehrere Ordnungswidrigkeiten, Verstöße und Mängel fest. In neun Fällen waren PKW-Fahrer nicht angeschnallt, sie müssen mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro rechnen. In fünf Fällen wurde das Handy am Steuer verbotswidrig genutzt. Die verbotswidrige Nutzung kostet 100 Euro plus Verwaltungsgebühr und es gibt einen Punkt in Flensburg. Auch ein Radfahrer wurde bei der Handynutzung während der Fahrt angehalten. Dieser Verstoß schlägt mit 55 Euro zu Buche. In einem Fall missachtete ein Radfahrer das Rotlicht der Ampel an der Großen Burgstraße. Auf ihn kommen 60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg zu. Zudem stellten die Polizei 4 Mängelberichte aus und erteilte mehrere mündliche Verwarnungen. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Quelle: presseportal.de