Lübeck (ots) – Am letzten Dienstagmorgen (25.09.) fuhr kurz vor 08:00 Uhr ein 17-jähriger mit dem Fahrrad die Holstenstraße in Lübeck hinunter in Richtung Holstentorplatz. Dabei wurde der Radfahrer von einem nach rechts abbiegenden, roten Kleinwagen geschnitten. Der junge Lübecker stürzte und verletzte sich dabei leicht im Rückenbereich. Der rote Kleinwagen fuhr ohne zu halten in der Straße „An der Untertrave“ weiter. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Am Lenkrad saß ein Fahrer; sein Alter wird auf Ende 20 geschätzt und er trug einen sogenannten Drei-Tage-Bart. Das 1. Polizeirevier ermittelt und bittet um Zeugenhinweise zu diesem Unfall-geschehen unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de