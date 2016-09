POL-HL: HL-Innenstadt- Königstraße / Zeuge hält Taschendiebin fest

Lübeck (ots) – Einer 83-jährigen Lübeckerin wurde am gestrigen Montag (26.09.) ein Lederetui von einer Taschendiebin entwendet. Ein Zeuge hörte die Hilferufe der älteren Frau und hielt beherzt die Diebin bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei vorläufig fest. Gegen 16.00 Uhr ging die Lübeckerin von der Königstraße zur Glockengießerstraße. Ihr folgte ein Pärchen. Plötzlich griff ihr die fremde Frau in die Jackentasche und entwendete ein Schlüsseletui. Das Pärchen flüchtete in Richtung Glockengießerstraße. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Passant hörte die Hilferufe der 83-jährigen und konnte die 23-jährige Taschendiebin nach kurzer Verfolgung stellen. Die herbeigerufenen Polizeibeamten gaben das Etui mit Schlüsseln, EC-Karte und weiteren Kundenkarten an die Eigentümerin zurück. Die Taschendiebin muss sich in einem Strafermittlungsverfahren verantworten.

Quelle: presseportal.de