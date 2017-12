Lübeck (ots) – Am Dienstagvormittag (05. Dezember 2017) führte die Polizei wiederholt Personenkontrollen im Bereich des Krähenteiches durch. Dabei stellten die Beamten des 1. Reviers mehrere Konsumeinheiten Marihuana und Kokain sowie zwei Messer sicher. Während der Personenkontrollen am Krähenteich fanden die Einsatzkräfte insgesamt 35 Konsumeinheiten Marihuana, 47 Baggies Heroin und weitere 23 Baggies einer unbekannten Substanz. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel liegt im unteren vierstelligen Bereich. Insgesamt wurden sieben Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. In zwei Fällen führten die kontrollierten Personen ein Einhandmesser mit sich – gegen sie wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Quelle: presseportal.de