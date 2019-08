Lübeck (ots) – Am Freitag (16.08.) und Samstag ist Christopher-Street-Day #CSD in Lübeck. Eine gute Gelegenheit für uns, deutlich zu machen, dass wir für die Sicherheit aller sorgen – unabhängig von sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität. Unsere Kollegen von der Zentralen Ansprechstelle LSBTIQ* sind mit einem Informations- und Beratungsstand an beiden Tage auf dem Lübecker Markt vor Ort. Infos zu unseren Ansprechpersonen gibt es unter: www.schleswig-holstein.de/LSBTIQ

Quelle: presseportal.de