POL-HL: HL-Innenstadt-Lindenplatz / PKW fährt Radfahrerin an und flüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Lübeck (ots) – Am Mittwochmorgen (14.06.) kam es im Lindenteller zu einem Unfall. Ein weißer PKW übersah offenbar eine Radfahrerin und fuhr diese an. Die Lübeckerin wurde dadurch verletzt. Gegen 08.45 Uhr wurden Beamten des zweiten Polizeireviers durch eine Passantin auf eine verletzte Radfahrerin aufmerksam gemacht. Die 29-jährige Lübeckerin befand sich bereits auf der Puppenbrücke. Mit ihrem Mountainbike habe sie den Lindenteller auf der äußeren Fahrspur befahren. Aus der Innenspur heraus sei dann ein weißer PKW in Richtung Puppenbrücke aus dem Kreisverkehr gefahren. Die Radfahrerin wurde dabei touchiert und stürzte. Sie verletzte sich an den Armen und am Knöchel. Ein Rettungswagen brachte die Lübeckerin in ein Krankenhaus. Zu dem Unfallverursacher ist bisher nur bekannt, dass es ein weißer PKW gewesen sein soll. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem weißen PKW machen? Hinweise bitte an das zweite Polizeirevier in Lübeck: 0451-1310

Quelle: presseportal.de