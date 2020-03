Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Lübeck Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck Mutmaßlicher Einbrecher in U-Haft Am Mittwochmorgen (04.03.) konnten Polizisten einen 21-jährigenTatverdächtigen aus Lübeck nach einem Einbruch in der Lübecker Innenstadt vorläufig festnehmen. Ihm wird ein weiterer Einbruch vorgeworden. Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft ordnete der Richter am gestrigen Nachmittag die Untersuchungshaft an. Gegen 01:00 Uhr fuhren mehrere Streifenwagen zu einem großen Warenhaus in der Lübecker Innenstadt. Dort war es zu einer Einbruchsalarmierung gekommen. Die Beamten konnten im Bereich der Dr. Julius-Leber-Straße einen verdächtigen Mann vorläufig festnehmen. In seiner Jacke konnten die Polizisten 6 Armbanduhren, 3 Schmuckarmbänder und 5 Halsketten sicherstellen. Zudem fanden sie vier Handys, welche einem Einbruch in der Nacht von Dienstag (03.04.) auf Mittwoch in ein Geschäft in der Königstraße zugeordnet werden konnten. Die Ermittlung hierzu führt das Einbruchskommissariat in Lübeck. Die Lübecker Staatsanwaltschaft hat am gestrigen Donnerstag (05.03.) beim Amtsgericht Lübeck den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahls und des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr beantragt. Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl antragsgemäß erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der 21-jährige befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt in Lübeck. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck. Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Quelle: presseportal.de