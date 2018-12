Lübeck (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Am vergangenen Freitag (28.12.) kam es in der Holstenstraße zu einem Ladendiebstahl. Der Tatverdächtige wurde von Mitarbeitern verfolgt und gestellt. Bei der Personalienüberprüfung durch die Polizei wurde festgestellt, dass ein offener Haftbefehl vorlag. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck gebracht. Drei weitere Täterverdächtige konnten in diesem Zusammenhang ermittelt werden. Gegen 18:30 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Sportgeschäft in der Holstenstraße gerufen. Dort hatten Angestellte einen vermutlichen Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt. Der 32-jährige Tatverdächtige war zuvor als Teil einer vierköpfigen Gruppe in dem Geschäft von Angestellten bemerkt worden, als dieser mit mehreren Bekleidungsstücken auf dem Arm aus dem Laden gelaufen war. Die Mitarbeiter hatten ihn verfolgt und im Bereich der Obertrave stellen können. Sie brachten den Mann zurück zum Geschäft und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten Sportbekleidung im Wert von knapp 270 Euro sicher. Weiter wurden die Videoaufnahmen des Geschäftes gesichert. Bei der Personalienüberprüfung wurde ein offener Haftbefehl feststellt. Da er die offene Summe von 667 Euro nicht begleichen konnte, wurde der Mann zur Lübecker JVA gefahren und muss dort 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe ableisten. Kurze Zeit später meldeten sich die Angestellten des Geschäftes erneut bei der Polizei. Sie hatten drei weiteren Personen im Bereich der Depenau bei einem parkenden Daimler Benz gesehen. Diese hielten sich ebenfalls im Laden bei dem bereits festgenommen 32-jährigen auf. Bei der Überprüfung der Männer (38, 23, 22 Jahre) und Durchsuchung konnten ein Einhandmesser, zwei sogenannte Polenböller und Betäubungsmittel aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt. Im mitgeführten Fahrzeug stellten die Beamten diverse Bekleidungsgegenstände, Drogeriewaren und eine hochwertige Damenhandtasche fest. Der Gesamtwert liegt über 1500 Euro. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Am 29.12. konnten die Beamten ermitteln, dass Teile des sichergestellten, vermutlichen Diebesgutes offenbar aus einem Bekleidungsgeschäft am Lübecker Markt sowie aus Geschäften eines Einkaufszentrums im Herrenholz stammen. Hier sind die Ermittlungen des 1. Polizeireviers noch nicht abschließend beendet. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Quelle: presseportal.de