Lübeck (ots) – In den frühen Morgenstunden des Dienstages (26.06.2018) wurde der Polizei in Lübeck ein besonderer Auftrag erteilt. Für einen Lübecker Patienten stand ein Spenderorgan zur Verfügung. Der behandelnde Arzt konnte den 47-jährigen telefonisch aber nicht erreichen. Aus diesem Grund wurden die Kollegen des 4. Polizeireviers in Lübeck aufgefordert, die Wohnanschrift des Lübeckers aufzusuchen und ihn über diese Situation in Kenntnis zu setzen. Über diesen morgendlichen Weckdienst konnte er sich wirklich freuen, so dass er sich anschließend zur Transplantation in das Krankenhaus begab.

Quelle: presseportal.de