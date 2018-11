Lübeck (ots) – Am gestrigen Montagnachmittag (26.11.) kam es in der Lübecker Sandstraße zu einer Auseinandersetzung bei der zwei Personen verletzt wurden. Der 26-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung innerhalb einer 5 bis 6-köpfigen Personengruppe gemeldet. Hierbei sollte ein Messer genutzt werden. In der Sandstraße trafen die Beamten einen 48-jährigen und eine 56-jährige. Der Mann gab an, dass es mit dem Tatverdächtigen zunächst eine verbale Auseinandersetzungen gegeben hatte in deren Folge er geschubst wurde, zu Boden fiel und einen Faustschlag ins Gesicht erhalten hatte. Die 56-jährige Frau wollte schichtend eingreifen und kam dabei zu Boden und erhielt nach ihren Angaben einen Fußtritt ins Gesicht. Zudem sollte der Täter mit einem Messer „herumgefuchtelt“ -dieses aber nicht eingesetzt- haben. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Mühlenstraße. Die beiden Verletzten wurden erstversorgt. Eine weitere Behandlung lehnten sie jedoch ab. Die Polizei war mit insgesamt neun Streifenwagen im Einsatz. Mit einer guten Beschreibung gelang es den 26-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Straße „An der Mauer“ vorläufig festzunehmen. Ein Messer wurde nicht aufgefunden. Er war leicht alkoholisiert und ein Test ergab 1,23 Promille. In einer ersten Befragung gab der Mann an, dass man ihn provoziert habe und er sich verteidigt wollte. Anschließend habe er die Flucht vorgezogen. Ein Messer sei nicht in seinem Besitz. Nach Beendung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann zunächst die Dienststelle verlassen.

Quelle: presseportal.de