POL-HL: HL-Innenstadt / Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Lübeck (ots) – Am Donnerstagvormittag (18.05.2017) ereignete sich in der Lübecker Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Die Unfallbeteiligten zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Gegen 10.55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Königstraße in Richtung Koberg. In Höhe der Haltestelle „Katharineum“ hielt zu dieser Zeit verkehrsbedingt ein Bus. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der junge Lübecker links an dem Bus vorbeizufahren, um seinen Weg in Richtung Koberg fortzusetzen. In diesem Moment wollte eine 80-jährige Frau die Fahrbahn zu Fuß vor dem Bus überqueren. Der junge Mann versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit der Lübeckerin jedoch nicht mehr verhindern. Bedingt durch den Aufprall zogen sich sowohl der Radfahrer als auch die Fußgängerin schwere Verletzungen zu. Sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das 1. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es in der Königstraße kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: presseportal.de