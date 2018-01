Lübeck (ots) – Am kommenden Mittwoch (24. Januar 2018) kann es aufgrund einer Demonstration zu Verkehrsbehinderungen in mehreren Lübecker Stadtteilen kommen. Vor dem Hintergrund der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG-Metall bei der Hansestadt Lübeck am kommenden Mittwoch eine Demonstration mit mehreren Kundgebungen angemeldet. Es werden circa 800 Teilnehmer erwartet. Gegen 09.00 Uhr wird sich der Demonstrationszug in der Malmöstraße in Bewegung setzen. Die geplante Route verläuft über die Geniner Straße in Richtung Possehlbrücke und Lachswehrallee. Von dort aus wollen die Teilnehmer weiter über die Moislinger Allee und den Lindenplatz in Richtung der Lübecker Innenstadt ziehen. Gegen 14.00 Uhr soll die Demonstration nach einer Abschlusskundgebung auf dem Klingenberg beendet sein. Während der Veranstaltung ist mit Verkehrsbehinderungen in Lübeck Genin, St. Jürgen, St. Lorenz und in der Lübecker Innenstadt zu rechnen. Es kann zu Einschränkungen oder Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Es wird um Verbreitung in den Hörfunkmedien gebeten.

Quelle: presseportal.de