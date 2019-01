Lübeck (ots) – Aufgrund des Hochwassers gerieten am Mittwochvormittag (02. Januar 2019) einige Straßen in Lübeck und Travemünde unter Wasser und mussten zum Teil voll gesperrt werden. Besonders die Bereiche An der Obertrave und der Wallstraße waren betroffen. Mehrere Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Stand 15.15 Uhr ergab die aktuelle Messung des Pegelstandes an der Lübecker Obertrave 6,74 Meter, in Travemünde waren es 6,65 Meter. Die Wallstraße sowie die Straßen An der Obertrave, An der Untertrave und in Travemünde die Ivendorfer Landstraße sind weiter voll oder teilweise für den Verkehr gesperrt. Deswegen kommt es in Teilen Lübecks zu Verkehrsbehinderungen. Im Laufe des Vormittages mussten mehrere Fahrzeuge aus den vom Hochwasser betroffenen Gebieten abgeschleppt werden, zwei Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt. Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerkes haben für Anwohner der Hochwasserzonen Sandsäcke bereitgestellt. Die Priwallfähre in Travemünde hat aktuell ihren Betrieb eingestellt. Mit einem Rückgang des Hochwassers wird in den Nachmittagsstunden gerechnet.

Quelle: presseportal.de