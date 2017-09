Lübeck (ots) – Am gestrigen Dienstag (12.09.) wurden Kontrollen im Bereich der Krähenstraße/ An der Mauer durchgeführt. Beamte des 1. Polizeireviers stellten am Vormittag gegen 09.40 Uhr und am Nachmittag gegen 14.30 Uhr insgesamt 15 Verbrauchseinheiten Heroin bei einem 53-jährigen Lübecker sicher. 27 Tütchen Marihuana wurden bei einer 56-jährigen Frau aus Lübeck festgestellt und im angrenzenden Gebüsch fanden die Beamten ein Tütchen mit Cannabisblüten sowie eine Einheit mit Kokain. Beamte des 2. Polizeireviers kontrollierten gegen 15.30 Uhr im Bereich des Bismarck-Denkmales einen 24-jährigen und eine 47-jährige. Beide Lübecker hatten sich beim Denkmal aufgehalten und einen aufgespannten Regenschirm als „Deckung“ gewählt, um dahinter gemeinsam Marihuana zu konsumieren. Bei der Frau wurde in einer Tasche Amphetamine und Haschisch in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt. Der junge Mann hatte noch eine geringe Menge Amphetamin dabei. Auch an den Tagen zuvor wurden Kontrollen durchgeführt und Betäubungsmittel sichergestellt und Ermittlungsverfahren eröffnet.

Quelle: presseportal.de