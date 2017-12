Fotos: TBF/Holger Kröger · Lübeck (ots) – Am gestrigen Mittwochabend (27.12.) kam es in der Beckergrube zu einem Unfall bei dem ein 19-jähriger schwer verletzt wurde. Gegen 20:20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Lübecker mit seinem Renault Twingo die Beckergrube hinunter. Als er nach links auf einen Parkplatz fahren wollte, hielt er kurz an. Dieses übersah offenbar ein dahinter fahrender 19-jähriger Lübecker mit einem Renault Twizzi Elektroauto und fuhr auf. Dabei verletzte sich der junge Mann schwer und war zeitweise bewusstlos. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gefahren. Anfänglich äußerte sich eine 57-jährige Lübeckerin gegenüber den Polizisten, dass sie den Twingo gefahren sei. Durch Zeugenaussagen konnte ermittelt werden, dass offenbar doch der jüngere Mann der Fahrer war. Dieser hat nach polizeilichen Erkenntnissen allerdings keine gültige Fahrerlaubnis.

Quelle: presseportal.de