POL-HL: HL-Innenstadt / Verkehrsbehinderungen in der Lübecker Innenstadt am kommenden Samstag

Lübeck (ots) – Am kommenden Samstag den 21. Januar 2017 kommt es ab Mittag zu Behinderungen im Straßenverkehr in der Lübecker Innenstadt. Es wurde bei der Hansestadt Lübeck ein Demonstrationszug durch die Straßen der City angemeldet. Die Veranstalter rechnen mit etwa 500 Teilnehmern. Ab 13.00 Uhr beginnt laut Anmeldung die Veranstaltung am Holstentorplatz mit einer dortigen Auftaktkundgebung. Der Demonstrationszug bewegt sich danach nach ersten Informationen durch die Innenstadt. Gegen 17.00 Uhr soll die Veranstaltung nach einer Abschlusskundgebung beendet sein. Die Lübecker sollten sich daher am Samstag auf Beeinträchtigungen in der City einstellen. Einzelne Bereiche und einige Straßen werden zeitweise nicht befahrbar sein. Es ist nicht auszuschließen, dass auch der öffentliche Nahverkehr von der Demonstration betroffen sein wird. Die Polizei rät, am Samstagnachmittag die Innenstadt zu umfahren. Wem dies nicht möglich ist, sollte in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr mit Wartezeiten rechnen. Weitere Informationen zum Demonstrationsgeschehen erhalten die Lübecker am Samstag auf unserer Facebook-Seite. Ebenso werden die Bürger von der Polizei erstmals auch über Twitter informiert. https://de-de.facebook.com/Polizei-L%C3%BCbeck-und-Ostholstein-765 095556912618/ https://twitter.com/SH_Polizei?lang=de

Quelle: presseportal.de