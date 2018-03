Lübeck (ots) – Am kommenden Samstag (24. März 2018) kann es aufgrund eines Demonstrationsaufzuges in der Lübecker Innenstadt und einer stationären Versammlung in der Willy- Brandt- Allee zu Verkehrsbehinderungen kommen. Vor dem Hintergrund der Lage in Afrin findet am Samstag (24. März 2018) in der Zeit von 12.00 – 14.00 Uhr ein Demonstrationsaufzug im Bereich der Lübecker Innenstadt statt. Es werden circa 500 – 1000 Teilnehmer erwartet. Nach einer Auftaktkundgebung in der Konrad-Adenauer-Straße setzen sich die Teilnehmer über den Lindenplatz in Richtung Holstentorstraße in Bewegung. Danach führt die Route durch die Breite Straße, die Hüxstraße und die Königstraße in Richtung Koberg. Von dort aus verläuft die geplante Strecke über Breite Straße und Beckergrube bis zur Straße „An der Untertrave“ und über die Fußgängerbrücke zur Musik – und Kongresshalle. Weil in der Zeit von 14.00 bis 22.00 Uhr sowohl auf dem Gelände der „Alternativen“ und der „Lübecker Flüchtlingshilfe“ als auch auf einem Teil des Busparkplatzes der MuK ein „Friedensfest für Afrin“ stattfinden soll, wird die „Willy-Brandt-Allee“ zwischen der Einmündung der „Lastadie“ und der Musik- und Kongresshalle in diesem Zeitraum gesperrt sein. Während der Veranstaltungen muss mit Verkehrsbehinderungen, mit temporären Sperrungen und mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gerechnet werden. Es wird speziell um Verbreitung in den Hörfunkmedien gebeten.

Quelle: presseportal.de