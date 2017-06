POL-HL: HL-Innenstadt / Verkehrshinweis: Sperrung der Straße Parade am 25.06.2017 – Geänderte Zufahrt zum Marienkrankenhaus

Lübeck (ots) – Am kommenden Sonntag (25. Juni 2017) ist die Straße Parade in der Lübecker Innenstadt von 06.00 Uhr bis Mitternacht aufgrund eines Freiluftgottesdienstes gesperrt. Das angrenzende Marienkrankenhaus ist mit dem PKW in diesem Zeitraum über die Zufahrt Mühlendamm und die Straße Großer Bauhof zu erreichen. Patienten und schwangere Frauen werden von Scouts an den Absperrungen in Empfang genommen und zum Eingang des Krankenhauses begleitet. Während des Veranstaltungszeitraums kann das Parkhaus am Pferdemarkt über die Straßen Hartengrube – An der Obertrave und Marlesgrube angefahren werden. Besucher des Gottesdienstes sollten die Möglichkeit nutzen das Veranstaltungsgelände zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus zu erreichen.

Quelle: presseportal.de