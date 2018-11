Lübeck (ots) – Am Dienstag (20. November 2018) führten zehn Beamte des 1. Polizeireviers Verkehrskontrollen in der Lübecker Innenstadt durch. Schwerpunkt waren insbesondere das verbotswidrige Benutzen eines Mobiltelefons sowie das Nichtanlegen eines Sicherheitsgurtes. In nur 2,5 Stunden wurden 18 Verstöße festgestellt. Am Vormittag und in der Mittagszeit kontrollierte die Polizei die Verkehrsteilnehmer in der Willy-Brandt-Allee und in der Straße An der Untertrave. Der Fokus dieser Kontrollen lag auf der Anschnallpflicht des Fahrers und der Insassen sowie auf dem Verbot, elektronische Geräte während des Führens eines Fahrzeuges zu nutzen. Beide Verstöße führen regelmäßig zu schlimmen Verkehrsunfällen, aus denen mitunter schwerste Verletzungen resultieren oder welche sogar tödlich enden. Innerhalb von lediglich 2,5 Stunden verwendeten vier Fahrzeugführer missbräuchlich ein Handy und zehn Fahrzeugführer fuhren ohne angelegten Sicherheitsgurt. Vier Bei- oder Mitfahrer verstießen zudem gegen die Anschnallpflicht. In zwei weiteren Fällen wurden Kontrollberichte ausgestellt. Das rechtswidrige Benutzen eines Mobiltelefons während des Führens eines Kraftfahrzeuges wird mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt geahndet. Das unerlaubte Nichtanlegen eines Sicherheitsgurtes stellt nicht nur ein hohes Verletzungsrisiko im Falle eines Unfalles dar, sondern wird auch mit einem Verwarnungsgeld von 30 Euro bestraft.

Quelle: presseportal.de