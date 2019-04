Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Durch Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck wurde am heutigen Freitag (05.04.) gegen 02:30 Uhr in der Kanalstraße ein Opel Corsa überprüft. Im Rahmen der Kontrolle wurden verschiedene Betäubungsmittel bei beiden Insassen festgestellt, zudem wurden durch die Personen Waffen und verbotene Gegenstände (Zwille mit Metallkugeln, Klapp- und Taschenmesser sowie eine kombinierte Taschenlampe/Teaser) mitgeführt. Der Fahrer, 51 Jahre, und die Beifahrerin, 50 Jahre, standen beide deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Fahrzeug war nicht versichert und zur Entstempelung ausgeschrieben. Die beiden Lübecker wurden vorläufig festgenommen und dem Zentralgewahrsam zugeführt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide am heutigen Vormittag entlassen und werden sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Quelle: presseportal.de