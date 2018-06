Lübeck (ots) – Am kommenden Samstag (23.06.2018) ist die Straße Parade in der Lübecker Innenstadt aufgrund einer kirchlichen Wallfahrt gesperrt. Das angrenzende Marienkrankenhaus ist mit dem PKW in diesem Zeitraum nur über die Zufahrten Mühlenstraße- Musterbahn-Domkirchhof und den Zugang Fegefeuer zu erreichen. Während des Veranstaltungszeitraums kann das Parkhaus am Pferdemarkt über die Straßen Hartengrube – An der Obertrave und Marlesgrube angefahren werden.

Quelle: presseportal.de