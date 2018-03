Lübeck (ots) – Am Samstagnachmittag (03. März 2018) versammelten sich circa 150 Menschen zu einem Schweigemarsch in der Lübecker Innenstadt, um auf die aktuelle Situation in der Region Ghouta in Syrien aufmerksam zu machen. Die Demonstrationsstrecke führte von der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Kohlmarkt. Von dort aus gingen die Teilnehmer weiter in Richtung Koberg. Gegen 15.45 Uhr endete der Schweigemarsch mit einer Abschlusskundgebung am Klingenberg. Die Demonstration verlief ruhig und friedlich, es wurden keine besonderen Vorkommnisse festgestellt. Aufgrund temporärer Sperrungen im Bereich der Aufzugsstrecke kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Quelle: presseportal.de