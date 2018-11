Lübeck (ots) – Am Dienstagabend (30.10) kam es in der Lübecker Innenstadt zu einem Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Ein Anwohner der Straße Langer Lohberg wollte seine im Keller stehende Sauna von Ungeziefer reinigen und heizte sie hierzu an. Es kam zu einer Feuerentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Lübeck konnte den Brand löschen. Es wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden. Bei den Aufräumarbeiten wurde auf der gegenüberliegenden Seite der Kanaltrave ein weiterer Brandherd durch die Einsatzkräfte entdeckt. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte in der dortigen Falkenstraße ein Holzschuppen auf einem stillgelegten Betriebsgelände ab. Die Löscharbeiten konnten seitens der Feuerwehr erfolgreich abgeschlossen werden. Das Kommissariat 11 der Polizeidirektion Lübeck hat die Ermittlungen zu beiden Bränden aufgenommen.

Quelle: presseportal.de