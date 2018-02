Lübeck (ots) – Am morgigen Samstag (03. Februar 2018) kann es aufgrund einer Demonstration in der Lübecker Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. In der Zeit von 13.00 Uhr – 17.00 Uhr findet im Bereich der Lübecker Innenstadt eine Demonstration zum Thema „Gegen den Krieg in Afrin“ statt. Es werden circa 200-500 Teilnehmer erwartet. Nach der Auftaktkundgebung in der Konrad-Adenauer-Straße werden sich die Demonstrationsteilnehmer über den Lindenplatz in Richtung Holstentorplatz in Bewegung setzen. Anschließend wird es im Bereich des Kohlmarktes eine Zwischenkundgebung geben. Danach führt die Route über die Wahmstraße, Königstraße und den Koberg in Richtung Beckergrube. Abschließend werden sich die Teilnehmer An der Untertrave entlang über den Holstentorplatz zurück zur Konrad-Adenauer-Straße begeben. Während der Demonstration ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es kann auch zu Einschränkungen oder Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Es wird um Verbreitung in den Hörfunkmedien gebeten.

Quelle: presseportal.de