Lübeck (ots) – Am morgigen Samstag (03. März 2018) kann es aufgrund einer Demonstration in Form eines Schweigemarsches in der Lübecker Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation in Syrien findet am Samstag (03. März 2018) in der Zeit von 13.00 Uhr – 17.00 Uhr eine Demonstration in Form eines Schweigemarsches im Bereich der Lübecker Innenstadt statt. Es werden circa 300 Teilnehmer erwartet. Nach einer kurzen Auftaktkundgebung in der Konrad-Adenauer-Straße werden sich die Teilnehmer über den Lindenplatz in Richtung Holstentorstraße in Bewegung setzen. Danach führt die Route durch die Breite Straße, die Hüxstraße und die Königstraße in Richtung Koberg. Von dort aus verläuft die geplante Strecke weiter über die Beckergrube, Schüsselbuden und die Sandstraße. Am Klingenberg ist die Durchführung einer Abschlusskundgebung vorgesehen. Während der Demonstration ist mit Verkehrsbehinderungen und temporären Sperrungen zu rechnen. Es kann auch zu Einschränkungen oder Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr kommen.

Quelle: presseportal.de