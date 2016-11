POL-HL: HL-Kronsforder-Kronsforder Hauptstraße / Unfall Höhe Forsthaus Kronsforde

Lübeck (ots) – Am heutigen Montagmorgen (07.11.) fuhren mehrere Fahrzeuge auf der Kronsforder Hauptstraße in Richtung Lübeck. Gegen 07.45 Uhr überholte eine 39-jährige aus der Nähe von Berkenthin mit ihrem Audi SQ 5 die Kolonne. Dieser Wagen wurde offenbar von einem 23-jährigen Mazda 3-Fahrer aus dem Herzogtum Lauenburg übersehen, als er ebenfalls zum Überholen ausscheren wollte. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Mazda fuhr unkontrolliert über einen Abhang in den Straßengraben. Von dort musste das Unfallfahrzeug von einem Abschlepper geborgen werden. Auch der Audi wurde stark beschädigt. Der 23-jährige erlitt einen Schock. Die Straße wurde kurzfristig gesperrt.

Quelle: presseportal.de